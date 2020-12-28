В Україні планують створити спеціальний центр для зберігання вакцин від COVID-19

Голова комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що в Україні планується створення спеціального центру тривалого зберігання вакцин від COVID-19 в наднизьких температурах.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, попередньо центри будуть в Києві або поблизу аеропорту Бориспіль.

"Логістична схема, яку ми плануємо, передбачає створення на національному рівні (у Києві або у безпосередній близькості до міжнародного аеропорту "Бориспіль") спеціального центру тривалого зберігання вакцин в наднизьких температурах, в якому будуть встановлені холодильники, що здатні одночасно зберігати сотні тисяч доз", - повідомив він.

Радуцький додав, що один холодильник об'ємом 1000 літрів (розрахунково, вміщує 250 тисяч доз) вже знаходиться в Україні.

"Ще двадцять аналогічних установок можуть бути завезені до країни протягом декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцини, які вимагають зберігання у наднизьких температурах", - написав Радуцький.

За словами депутата, з центру зберігання вакцина буде в спеціальних термобоксах транспортуватися в пункти вакцинації в регіонах, де зможе зберігатися до п'яти днів у звичайному холодильному обладнанні (від +2 до +8 градусів).

Коли вакцина від коронавірусу з'явиться в Україні?

Україна в межах ініціативи COVAX підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від COVID-19 - цього вистачить на вакцинацію 4 млн громадян (одній людині потрібно дві дози). 12 грудня COVAX схвалив запит на поставку вакцини в Україну.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що перші дози можуть надійти в Україну вже в лютому 2021 року. За розрахунками РНБО, масова вакцинація розпочнеться не раніше середини року.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в березні заплановано отримання першого мільйона доз вакцини від COVAX, а потім кількість закуповуваних доз буде зростати кожен місяць.

Степанов запевнив, що під час закупівлі вакцини держава відразу забезпечить безкоштовну вакцинацію людей з груп ризику.

Щеплення робитимуть за рахунок мобільних бригад і стаціонарних пунктів.

За даними Центру громадського здоров'я, до 12 пріоритетних груп населення, які першими повинні отримати вакцини, увійшли:

працівники галузі охорони здоров’я;

військові;

педагоги;

люди похилого віку;

особи, які живуть в соцустановах;

люди з супутніми захворюваннями тощо.

Вакцинація проходитиме в п'ять етапів:

січень-квітень 2021 — люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з коронавірусом;

квітень-червень 2021 — люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

червень-вересень 2021 — люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави;

вересень 2021 — березень 2022 — люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.

після березня 2022 — вакцинація інших категорій населення, які не входять до числа пріоритетних груп. Запланований після виконання попередніх етапів вакцинації, якщо будуть широкий доступ до вакцин і повне ресурсне забезпечення.

Під першочергову вакцинацію загалом потрапляє майже 21 млн осіб (20 866 390), або половина населення України.

Людям, які вже перехворіли на COVID-19, теж потрібно буде вакцинуватися.