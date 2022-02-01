В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2022: як надіслати заявку

В Україні стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022. Про це заявив міністр освіти та культури Сергій Шкарлет.
В Україні з 1 лютого можна подати заявку на участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Охочі пройти тестування можуть надіслати заявку до 9 березня включно. Шкарлет зазначив:
"Завтра розпочнеться та триватиме до 9 березня реєстрація на основну сесію ЗНО-2022. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 23 травня до 17 червня"
За словами міністра, кожен зареєстрований учасник має право пройти тести з 5 навчальних предметів за державний рахунок. Загалом іспити відбуватимуться з 13-ти навчальних предметів.Як зареєструватися на ЗНО: Виберіть свою категорію
- Необхідно вибрати категорію особи, яка проходитиме тестування.
Підготуйте пакет документів, потрібних для успішної реєстрації. Серед них мають бути:
- оформлена реєстраційна картка, бланк якої формується з використанням сервісу УЦОЯО;
- засвідчена власноруч копія паспорта громадянина України;
- засвідчена власноруч копія документа про середню освіту (для випускників минулих років);
- у разі потреби інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально завіреного перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).
Після заповнення інформації для реєстрації отримайте від регіонального центру оцінки якості освіти сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.
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