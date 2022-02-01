В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2022: як надіслати заявку

В Україні стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022. Про це заявив міністр освіти та культури Сергій Шкарлет.

В Україні з 1 лютого можна подати заявку на участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Охочі пройти тестування можуть надіслати заявку до 9 березня включно. Шкарлет зазначив:

"Завтра розпочнеться та триватиме до 9 березня реєстрація на основну сесію ЗНО-2022. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 23 травня до 17 червня"

За словами міністра, кожен зареєстрований учасник має право пройти тести з 5 навчальних предметів за державний рахунок. Загалом іспити відбуватимуться з 13-ти навчальних предметів.

Необхідно вибрати категорію особи, яка проходитиме тестування.

Як зареєструватися на ЗНО: Виберіть свою категоріюЗаповніть дані

Підготуйте пакет документів, потрібних для успішної реєстрації. Серед них мають бути:

оформлена реєстраційна картка, бланк якої формується з використанням сервісу УЦОЯО;

засвідчена власноруч копія паспорта громадянина України;

засвідчена власноруч копія документа про середню освіту (для випускників минулих років);

у разі потреби інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально завіреного перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).

Сформуйте сертифікат учасника ЗНО

Після заповнення інформації для реєстрації отримайте від регіонального центру оцінки якості освіти сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.

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