В Україні почали ефективно лікувати Covid-19 вітчизняним препаратом

В Україні фармацевтична компанія завершила клінічні випробування препарату Біовен для лікування пневмонії, викликаної вірусом Covid-19.

"Завершені клінічні випробування нашого препарату Біовен (імуноглобулін). Клінічні дослідження розпочаті в травні, рандомізовані 66 пацієнтів з тяжким перебігом хвороби, до дослідження залучено дев'ять баз. Дослідження завершено в жовтні", - написав у Facebook голова ради директорів компанії Біофарма Костянтин Єфименко.

За словами фахівця, використання Біовену в комплексній терапії пневмонії, викликаної коронавірусом, в порівнянні зі стандартною терапією дозволяє досягти бажаного для пацієнта результату в лікуванні. Зафіксовано скорочення летальності - в чотири рази (з 23,6 до 6,25%), скорочення середнього часу до настання поліпшення - з дев'яти до п'яти днів, скорочення часу госпіталізації в умовах стаціонару - на три-п'ять днів.

Як підкреслив Єфименко, зараз у світі тривають 18 клінічних досліджень імуноглобуліну. Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями, переважно в США і Західній Європі.

Глава компанії констатував, що 13 листопада в Україні Біовен був включений в протокол лікування Covid-19.

Коронавірус у світі

Згідно з доповіддю експертів Світового банку, світова економіка зіткнулася з найсерйознішим спадом за останні 80 років через пандемію коронавірусної інфекції. Унаслідок епідемії за межею бідності опинилися вже більше 100 мільйонів людей по всьому світу. До кінця 2021 року цифра може зрости до 150 мільйонів.

Економіст Уорвік Маккібін вважає, що через коронавірус світова економіка до 2025 року може втратити до 35 трильйонів доларів. Епідемія триває, а масова вакцинація, швидше за все, почнеться тільки в середині 2021 року.

Багато європейських країн мають можливість вводити тотальні карантинні обмеження для боротьби з COVID-19. В Україні МОЗ рекомендує жорсткий карантин, однак економічні показники держави не дозволяють цього зробити.