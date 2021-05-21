В Україні почалось ЗНО-2021: що потрібно взяти з собою на тестування

Сьогодні, 21 травня, починається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Першим відбудеться тестування з хімії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки.

Зазначається, що друге і третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня - 24 і 25 травня.

Аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

Що потрібно мати при собі:

- оригінал Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; - паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; - запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки. У ньому, зокрема, вказано проміжок часу, впродовж якого рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до здачі тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування після 10:50.

На тестування з собою також варто взяти:

- 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору; - пляшечку з питною водою без етикетки; - засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.

Графік проведення основної сесії ЗНО 2021:

21 травня - хімія

24 травня - іспанська, німецька, французька мови

25 травня - англійська мова

28 травня - математика

1 червня - українська мова, українська мова і література

4 червня - історія України

7 червня - фізика

10 червня - біологія

15 червня - географія

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року включно.

Нагадаємо, залучених до проведення ЗНО освітян почали щепити другою дозою вакцини від коронавірусу.

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