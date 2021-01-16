В Україні почав діяти мовний закон: обслуговування має відбуватися державною мовою

Сьогодні, 16 січня, в Україні набуває чинності 30 стаття мовного законну, яка зобов'язує здійснювати усі послуги в країні виключно державною мовою, якщо протилежного не вимагатиме сам клієнт. Цю норму регулює ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Українською мовою тепер повинні обслуговувати клієнті у супермаркетах, інтернет-магазинах, кав'ярнях, банках, на АЗС, в аптеках, тощо.

Проте, будь-яка інформація про товар, роботу чи послугу може дублюватися й іншою мовою за бажанням клієнта.

"На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін", - йдеться про це в законі.

В разі порушення цього закону потрібно звертатися до мовного омбудсмена Тараса Креміня. Якщо порушення буде системним - передбачається штраф - від 5 100 до 6 800 грн.

25 квітня 2019 року Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Ним передбачена, зокрема, посаду мовного омбудсмена.

Раніше Кремінь виступив за розробку до 2021 року Державної програми з розвитку і освоєння української мови.

Також він говорив те, що необхідно, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку, освоєння української мови. На його думку, це один з ключових документів, який дасть інструментарій, яким чином можна буде проводити і роботу з популяризації, і за поясненням основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження.