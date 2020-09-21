В Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони: Київ - у "помаранчевій"

Кабмін оновив розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епіднебезпеки: Київ залишається в помаранчевій зоні.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграм написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) починає діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається в помаранчевій зоні", - зазначив Немчінов.

До червоної зони карантину віднесені:

- місто Чоп Закарпатської області;

- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

- місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

- місто Канів Черкаської області;

- Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

- місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.

До помаранчевої зони:

- міста Вінниця та Козятин Вінницької області;

- місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький райони Волинської області;

- місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;

- місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- Пологівський район Запорізької області;

- міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області;

- Бродівський та Радехівський райони Львівської області;

- місто Вознесенськ Миколаївської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

- міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський райони Рівненської області;

- місто Суми Сумської області;

- міста Тернопіль, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків, Люботин та Великобурлуцький район Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;

- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області;

- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;

- місто Київ.

До жовтої зони:

- міста Могилів-Подільський і Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області;

- міста Луцьк та Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- міста Берегово, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Переченський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

- міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський та Оріхівський райони Запорізької області;

- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломиївський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищів та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

- міста Лисичанськ та Севєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;

- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий і Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

- міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський та Казанківський райони Миколаївської області;

- міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області;

- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

- міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино- Будський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

- міста Ізюм, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

- міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець- Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

- міста Черкаси, Ватутіно, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;

- місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

- міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський райони Чернігівської області

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 16 вересня вніс зміни до постанови No 641 від 22 липня 2020 року, якими змінив правила встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки. Зокрема, рішення щодо віднесення тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці до червоної зони ухвалюватиметься спільним рішенням Державної та регіональних комісій ТЕБ та НС та органами місцевого самоврядування. Так, згідно зі змінами, червоний рівень епіднебезпеки встановлюватиметься у разі:

- завантаженості понад 75% ліжок у закладах охорони здоров'я регіону протягом 5 днів підряд,

- перевищення показника середнього по країні рівня захворюваності на COVID- 19 на 100 тис. населення за 14 днів більше ніж у 5 разів.

В Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 966 випадків зараження коронавірусом, загалом від початку пандемії коронавірус підтверджений у 175 678 осіб.