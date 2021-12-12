В Україні почнуть виробляти безпілотники нового покоління

На українсько-турецькому заводі, що будується у Київській області, вироблятимуть реактивні безпілотники типу ANKA, здатні діяти проти інших повітряних об’єктів.

В Україні вироблятимуть реактивні безпілотники, здатні діяти проти інших повітряних об’єктів – радник глави ОП:

«… завод будується зараз у Василькові. Вже почав будуватися завод, який буде виробляти спільно українсько-турецькі безпілотники. В тому числі ANKA – важкі безпілотники. В тому числі українські безпілотники, які є перспективними. Зокрема, мова може йти і про реактивні безпілотники, які є перехоплювачами. Тобто, вони здатні діяти проти повітряних об’єктів, проти інших безпілотників. Навіть проти авіації пілотованої. На них будуть українські двигуни і решта турецька авіоніка: корпус тощо», – сказав він.

“Набагато крутіше, так. Реактивні, не поршневі, а реактивні. Хоча будуть такі, як ANKA, наприклад, важкий. БПЛА, який перевищує «Байрактар» за всіма характеристиками”, – зазначив він.

За словами Арестовича, завод у Василькові наприкінці 2022 року вже має випускати першу продукцію.

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