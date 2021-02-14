В Україні поки що не виявляли мутацій COVID, - ВООЗ

В Україні поки що не фіксували нових мутацій коронавірусу. При цьому для проведення аналізів матеріали доводиться відправляти за кордон.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт.

За його словами, найближчим часом очікуються результати аналізів декількох зразків.

"В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України в центр секвенування, найближчим часом у нас буде відповідь", - сказав Хабіхт.

Зараз у світі поширюється кілька видів нових штамів коронавірусу, серед яких мутований COVID з Британії, ПАР, Бразилії та Японії. При цьому у ВООЗ заявили, що географія нових штамів коронавірусу розширилася. Тільки "британський" COVID виявили вже в 86 країнах.