В Україні понад 1 мільйон випадків коронавірусу,

Станом на ранок 24 грудня в Україні лабораторно підтверджено 989 642 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.

"11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників. Також за минулу добу летальних випадків - 223, одужало - 15 775 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 001 132 особи, одужало - 631 435 осіб, летальних випадків - 17 395", - йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 105 040 випадків;

Вінницька область - 21 490 випадків;

Волинська область - 31 917 випадків;

Дніпропетровська область - 55 174 випадки;

Донецька область - 33 738 випадків;

Житомирська область - 37 468 випадків;

Закарпатська область - 27 543 випадки;

Запорізька область - 50 115 випадків;

Івано-Франківська область - 42 482 випадки;

Київська область - 55 497 випадків;

Кіровоградська область - 8 090 випадків;

Луганська область - 9 443 випадки;

Львівська область - 58 372 випадки;

Миколаївська область - 28 351 випадок;

Одеська область - 66 971 випадок;

Полтавська область - 33 509 випадків;

Рівненська область - 39 634 випадки;

Сумська область - 38 923 випадки;

Тернопільська область - 32 972 випадки;

Харківська область - 66 788 випадків;

Херсонська область - 16 408 випадків;

Хмельницька область - 37 600 випадків;

Черкаська область - 36 418 випадків;

Чернівецька область - 38 914 випадків;

Чернігівська область - 28 275 випадків.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні затвердили загальнонаціональний план вакцинації, метою якого є вакцинування якнайбільшої кількості груп населення протягом наступного року.

Західна iнформаційна корпорація

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