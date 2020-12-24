В Україні понад 1 мільйон випадків коронавірусу,

Станом на ранок 24 грудня в Україні лабораторно підтверджено 989 642 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.
"11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників. Також за минулу добу летальних випадків - 223, одужало - 15 775 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 001 132 особи, одужало - 631 435 осіб, летальних випадків - 17 395", - йдеться у повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 105 040 випадків;
Вінницька область - 21 490 випадків;
Волинська область - 31 917 випадків;
Дніпропетровська область - 55 174 випадки;
Донецька область - 33 738 випадків;
Житомирська область - 37 468 випадків;
Закарпатська область - 27 543 випадки;
Запорізька область - 50 115 випадків;
Івано-Франківська область - 42 482 випадки;
Київська область - 55 497 випадків;
Кіровоградська область - 8 090 випадків;
Луганська область - 9 443 випадки;
Львівська область - 58 372 випадки;
Миколаївська область - 28 351 випадок;
Одеська область - 66 971 випадок;
Полтавська область - 33 509 випадків;
Рівненська область - 39 634 випадки;
Сумська область - 38 923 випадки;
Тернопільська область - 32 972 випадки;
Харківська область - 66 788 випадків;
Херсонська область - 16 408 випадків;
Хмельницька область - 37 600 випадків;
Черкаська область - 36 418 випадків;
Чернівецька область - 38 914 випадків;
Чернігівська область - 28 275 випадків.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні затвердили загальнонаціональний план вакцинації, метою якого є вакцинування якнайбільшої кількості груп населення протягом наступного року.
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