В Україні понад 12 000 нових випадків COVID-19.

В Україні за минулу добу, 5 жовтня, виявили 12 662 хворих на COVID-19 (днем раніше - 9846). Найбільше нових інфікованих коронавірусом - в Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), і Запорізькій (783) областях. Повернувся в топ-5 регіонів за захворюваністю і Київ (792), передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Вчора в Україні померли 320 пацієнтів з COVID-19 (днем раніше - 317), одужали 4630 інфікованих (4229), були госпіталізовані - 3745 (1881).

Офіційно зробили 135 559 тестів на коронавірус (74 125): методом ПЛР - 54 386 (37 080), ІФА - 11 665 (8762), експрес-тестів - 69 508 (28 283).

На ранок 6 жовтня в Україні виявили 2 482 518 хворих на COVID-19 за весь час епідемії. Одужали 2 273 382 інфікованих коронавірусом, померли - 57 526.

Захворюваність на COVID-19 в Києві та областях:

Україна знаходиться в жовтій зоні карантину. Влада Львова заявили, що місто "вже переходить в червону зону", хоча офіційних рішень поки не було.

В РНБО очікують піку епідемії коронавірусу в кінці жовтня-початку листопада. Прогнозується до 55 000 госпіталізованих з COVID-19 одномоментно.

За даними соціологів, понад 50% українців не планують вакцинуватися, хоч щеплення від COVID-19 і доступні всім бажаючим.

МОЗ ввів обов'язкову вакцинацію для чиновників і педагогів.