В Україні понад 41 тис. випадків COVID-19, за добу вперше - понад 1000

В Україні на 8:45 26 червня зафіксовано вже понад 41 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу новий антирекорд - понад тисяча нових хворих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 41 117 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 109 інфікованих - черговий антирекорд.

Внаслідок хвороби загалом померли 1086 людей, з них 19 - за останню добу.

На COVID-19 у світі захворіло понад 9,5 млн осіб.