В Україні - понад 6,4 тис. нових випадків COVID-19

В Україні 12 січня зафіксували 6 409 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.

Про це повідомляє UATV із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу госпіталізували 2 564 особи, 195 випадків летальні. Одужали 14 503 особи. Здійснено 59 931 тестування за добу, зокрема методом ПЛР - 35 678, ІФА - 24 253.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 130 839 людей, одужала 826 871 людина. 20 214 випадків летальні. Здійснено 5 841 502 ПЛР-тестування.

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