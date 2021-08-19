В Україні посилять контроль за дотриманням карантину - МОЗ

Таке рішення МОЗ прийняло також на основі стану тестування на коронавірусу та темпів вакцинації

Українців чекає посилення контролю за дотриманням карантину. Відповідне рішення ухвалило Міністерство охорони здоров'я після аналізу епідемічної ситуації.

Таке рішення МОЗ прийняло також на основі стану тестування на коронавірусу, темпів вакцинації, а також для стримування поширення COVID-19. Про це йдеться на сайті відомства.

"Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне - пам'ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя", - наголосив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як зазначили у відомстві також мають бути оновлені маршрути щоденного забору та доставлення зразків біологічного матеріалу з пунктів забору в лабораторії, які проводять дослідження на COVID-19 методом ПЛР.

Передусім українці мають дотримуватися наступних протиепідемічних заходів: Носити маски в громадських будинках та спорудах, в громадському транспорті, під час проведення масових заходів; Дотримуватися фізичної дистанції; Дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті; Дотримуватися режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції;

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID- сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським.

5 Канал

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