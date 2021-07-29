В Україні працює майже 2000 пунктів вакцинації проти COVID-19 - МОЗ

В Україні працює майже 2000 пунктів вакцинації проти COVID-19. Про це в інтерв'ю "Українській правді", яке вийшло 29 липня, заявив головний санлікар України Ігор Кузін.

"Зараз кожна людина має вакцинуватись, щоб мати захист перед осіннім піком захворюваності. Це дуже важливо. За останні кілька місяців ми справді дуже наростили наші потужності: якщо за травень було зроблено 409 тис. щеплень, то у червні - 1,5 млн, за липень, а він ще не закінчився - понад 2 млн. Зараз інфраструктура і система наздоганяє те, що було втрачено, і ми все ж розраховуємо на те, що попри незначне відставання, нам вдасться до кінця літа вакцинувати 5 млн людей. Принаймні зараз усе для цього робиться", - підкреслив Кузін.

Він зазначив, що система охорони здоров'я і далі нарощує темпи вакцинації в Україні.

"Якщо раніше ми працювали на 10-15 центрах масової вакцинації, зараз їх близько 200. Пункти щеплень, яких раніше було декілька сотень, а зараз їх майже 2 тисячі. Ще минулого тижня за день робили 70-80 тисяч щеплень, зараз - 100-120 тис. Ми знаємо, що система, інфраструктура готова і може провести таку кількість щеплень. І ми розраховуємо зробити ті 10 млн [щеплень] до кінця літа", - резюмував Кузін.