В Україні презентували нові освітні програми для дошкілля

В Україні презентували комплексні освітні програми розвитку, навчання та виховання, які затверджені МОН і рекомендовані для використання в закладах дошкільної освіти.

Презентація відбулась під час стратегічної сесії «Інновації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти: педагоги, батьки, діти. Віночок освітніх програм українського дошкілля» у межах Всеукраїнського педагогічного марафону.

Як повідомили у МОН, педагогічні колективи дитсадків повноважні самостійно визначати, які з чинних комплексних програм обрати для якісної реалізації базового змісту дошкільної освіти.

«Вибір може робити не лише колектив, а й особисто кожен педагог», – підкреслили у міністерстві.

Також у відомстві наголосили, що в освітньому процесі закладу дошкільної освіти може бути впроваджено декілька комплексних освітніх програм.

Для полегшення вибору програм команда Українського інституту розвитку освіти створила опис комплексних освітніх програм розвитку навчання та виховання.

Перелік комплексних освітніх програм для закладів дошкільної освіти:

Впевнений старт;

Дитина;

Освіта і піклування;

Світ дитинства;

Соняшник;

Стежинки у Всесвіт;

Українське дошкілля;

Я у світі.



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