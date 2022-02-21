В Україні продовжили посилений режим роботи поліції

До цього поліцію було переведено на посилений режим служби до 19 лютого.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що посилений режим несення служби українських правоохоронців продовжено до 26 лютого.

Клименко зазначив, що зараз близько 2 тисяч поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури у державі, а в минулі вихідні поліція та Національна гвардія посилили охорону на території зони Чорнобильської атомної електростанції.

За словами глави Нацполіції зараз проходить активна фаза гібридної війни проти України й усі правоохоронні органи працюють єдиним механізмом, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні.

Клименко підкреслив, що кожен поліцейський розуміє важливість несення служби й сумлінно виконує свій обов'язок для збереження порядку в Україні.

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