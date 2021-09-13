В Україні протягом доби COVID-19 підтвердили у 1205 осіб

В Україні упродовж минулої доби підтвердили 1205 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook 13 вересня.

Серед тих, хто захворів, 149 дітей і 23 медики.

Померло протягом доби 18 осіб, одужало 758 пацієнтів, госпіталізували 833 хворих.

Протягом останньої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

Від початку епідемії в Україні зафіксовано 2 317 824 випадки COVID-19, померло 54 360 осіб, одужало 2 221 868 пацієнтів.