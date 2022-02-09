В Україні проведуть конкурс зі збору пластику

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів спільно з екоактивістами запустило конкурс зі збору пластику на перероблення.

Маємо цікаву пропозицію для тих, хто сортує пластик: дати йому друге життя та отримати за це стильний подарунок. Міндовкілля спільно з проєктом #EU4EMBLAS та Zero Waste School Херсон оголошує кольоровий і екологічний конкурс “Соня дарує “час” для екозвичок””, – ідеться в повідомленні.

Для того, щоб прийняти участь у конкурсі потрібно зареєструватися за посиланням. Зібрати 10 кг пластику з маркуванням “02” чи “HDPE”(кришечки від пляшок та пакування від шампунів, мийних засобів тощо). До Всесвітнього дня води, 22 березня, безплатно надіслати зібраний пластик у майстерню Zero Waste School у Херсоні.

Адреса майстерні та детальні умови конкурсу прийдуть на електронну пошту після реєстрації.

Також у Міндовкілля наголосили, що 1 кг зібраного пластику улюблених кольорів Пластикожуйки Соні – рожевий, фіолетовий, пурпуровий дорівнює(=) 5 кг звичайного пластику.

Учасники конкурсу до Всесвітнього дня Землі, 22 квітня, отримають подарунок – настінний годинник з переробленого пластику з морськими тваринами.

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