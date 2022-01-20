В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу

За добу 19 січня в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник зафіксованих нових випадків COVID-19 в Україні за добу з 19 листопада 2021 року, коли було виявлено 20 050 випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 19 січня в Україні:

зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 2044, медпрацівників - 492);

74 759 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу - 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу - 14 927 людей.