В Україні різко погіршиться погода

Завтра, 14-го січня, на всій території України очікується сильний вітер. Середня швидкість вітру досягатиме 6 - 13 м/с, пориви до 20-25 м/с.

Разом з потужними вітрами пройдуть короткочасні опади переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. Небо щільно затягне хмарами.

У зв'язку з підвищенням температур розпочнеться відлига на дорогах утвориться ожеледиця та можливе налипання мокрого снігу.

У нічний час на більшості території температура досягне відмітки 0...-7°С, денна складе +1...+5°С, на Сході та в Запорізькій області прохолодніше вночі -4...-11°С морозу, вдень температура знаходитиметься в межах -1...+3°С.

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