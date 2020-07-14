В Україні розглядають можливість навчання дітей у дві зміни

Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством освіти і науки працюють над правилами для нового навчального року, розглядають навчання в кілька змін, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.

"Зараз ми розробляємо правила того, як наші діти навчатимуться з 1 вересня. Під час розгляду цих питань і встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, зокрема й такі (коли діти навчатимуться у дві зміни). Що стосується медсестри, яка працює в школі в першу зміну, ми вважаємо, що власник закладу має розглянути це питання, яким чином на роботі перебуватиме медсестра. Скринінг температури можуть здійснювати й інші працівники школи. Усі ці питання ми закладемо в правилах, які розробляються спільно з Міносвіти. Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але водночас щоб ці правила створювали безпеку для дітей", - сказав він.