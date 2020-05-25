В Україні розпочалася реєстрація на додаткову сесію ЗНО

В Україні 25 травня стартувала реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання триватиме до 9 червня.

Право на реєстрацію в цей період мають особи, які:

- не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

- брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

- проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

- за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

- мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Цього року додаткова сесія розпочнеться 24 липня тестуванням з фізики, а завершиться 10 серпня тестуванням з хімії.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки повідомило про те, що зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено з 25 червня по 17 липня.

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