В Україні розробляють інноваційну систему психологічної реабілітації ветеранів

Міністерство у справах ветеранів узагальнює кращі практики для створення інноваційної системи психологічної реабілітації захисників України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів із посиланням на заступницю міністра у справах ветеранів Інну Драганчук.

"Наразі ми розробляємо механізм, який дозволить зібрати кращі практики, напрацьовані на місцях, для створення нової інноваційної системи психологічної системи реабілітації та допомоги ветеранам. Адже українські фахівці за вісім років війни мають унікальний практичний досвід із соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій та їхніх родин. Ці рішення, а також міжнародні кейси будуть обов’язково застосовані в майбутній системі", - сказала Драганчук.

Як повідомлялося, відповідно до указу Президента у кожній області України у 2023 році мають з'явитися сучасні реабілітаційні центри для ветеранів.

https://www.ukrinform.ua