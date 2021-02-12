В Україні сформовано 600 мобільних груп, які опікуватимуться вакцинацією населення

В Україні сформовано 600 мобільних груп, які будуть займатися вакцинацією населення, розроблено логістику їх пересування країною, заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Вони будуть їздити 20 днів, оскільки термін між першим і другим етапами вакцинації саме 20 днів. Все розраховано таким чином, щоб вони по області проходили перший етап за 20 днів - по людях, яких вони повинні вакцинувати і далі та сама група, яка їх вакцинувала - дві, три, чотири, п'ять залежно від того, яка кількість на першому етапі в конкретному регіоні, їде далі і вакцинує вже другий (етап - ІФ Україна) вакцинації", - розповів Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у п'ятницю ввечері.

Він уточнив, що в більшості своїй групи сформовані на базі сімейних лікарів.

За словами Тимошенка, першим етапом вакцинації передбачено вакцинацію лікарів, які контактують і лікують заражених коронавірусом на місцях.

Він також додав, що кураторами вакцинації у кожній конкретній області будуть глави департаментів охорони здоров'я цих областей, які тісно співпрацюють з Міністерством охорони здоров'я України.

Як повідомлялося, вакцинація від COVID-19 в Україні розпочнеться 15-16 лютого. Першими вакцинами, які прибудуть у країну в рамках міжнародної ініціативи стануть "AstraZeneca" і "Pfizer". Протягом двох років планується вакцинація 50% населення.