В Україні скасовують рейси до Туреччини через негоду

В Україні скасовують деякі рейси до та з турецького Стамбула, який накрив снігопад, спровокувавши перебої у роботі аеропорта. Про це УНН повідомили у пресслужбі міжнародного аеропорту "Бориспіль".



Наразі відомо про скасування рейсу PS 9558, який мав би вирушати з "Борисполя" до Стамбула о 9:50.

Також повідомляється про скасування рейсу зі Стамбула до Києва - TK 457, який мав би приземлитися у "Борисполі" о 8:30 сьогодні.

Як повідомили в аеропорту, причиною скасування рейсу з Києва є погодні умови. У випадку затримки або скасування інших рейсів інформація з'явиться на табло аеропорту.

Найзавантаженіший аеропорт Європи 24 січня закрився в Стамбулі, а школи та центри вакцинації закрилися в Афінах, на тлі того, як рідкісна хуртовина накрила райони східного Середземномор'я, викликавши відключення електроенергії та хаос на дорогах.

