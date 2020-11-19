В Україні скасували довідку про склад сім'ї для отримання низки послуг

Кабінет Міністрів України схвалив ініціативу про виключення довідки про склад сім'ї з переліку документів, необхідних для отримання низки послуг.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

Це рішення повинно зменшити адміністративне навантаження і спростити отримання державних послуг для громадян.

Йдеться про виключення довідки про склад сім'ї з переліку документів, що подаються заявниками при отриманні 6 державних послуг.

Так, довідка відтепер не потрібна:

o При призначенні грошової допомоги в разі загибелі або смерті військовослужбовців, інвалідності чи часткової втрати ними працездатності без встановлення інвалідності.

o Під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов'язаних з доглядом за ветеранами війни.

o При оформленні виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника або його звільнення з Держспецзв'язку.

o При виплаті грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) житла.

o Під час процедури продовження строку перебування та продовження або скорочення терміну тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

o Для військовослужбовців, котрі претендують на отримання житлових приміщень або грошової компенсації за належне їм для утримання житлове приміщення.

"Чинним законодавством України не передбачено отримання такої довідки і також не визначено орган, який видає таку довідку. Це зробило неможливим отримання такої довідки заявниками і додатково обтяжувало українців бюрократичними процедурами", - відзначили в міністерстві.

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