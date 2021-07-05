В Україні схвалили однодозную вакцину Janssen: названі побічні дії щеплення

Міністерство охорони здоров'я 5 липня схвалило для екстреного використання в Україні вакцину від коронавіруса Janssen виробництва компанії США Johnson & Johnson.

Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я в США, Великобританії, Європейський Союз, Швейцарії, Канаді та інших країнах.

Поки що в Україну не завезли Janssen для масової вакцинації. Це векторна вакцина, для щеплення якої досить ввести одну дозу. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтована ДНК, що кодує шипоподібні білок вірусу SARS-CoV-2. Зберігатися вакцина повинна при температурі + 2o ... +8o.

Є інформація, що в Україну раніше потрапили 500 доз Janssen. Ними були вакциновані співробітники приватної компанії, які працюють на Алясці в сфері рибного лову. Щоб їх пустили на територію США, вони повинні були бути вакциновані американським препаратом.

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Як і у будь-яка інша вакцина від коронавіруса Johnson & Johnson має побічні дії: біль або набряк руки в місці ін'єкції; головний біль, біль у тілі, втома і жар.

Побічні ефекти від введення вакцини, як показує світова статистика, починаються протягом перших трьох днів після вакцинації і тривають протягом одного-двох днів після виникнення. Помічено, що люди похилого віку переносять вакцинацію легше, ніж люди середнього віку.