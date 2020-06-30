В Україні сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури: правила та вимоги

Українські абітурієнти у вівторок, 30 червня, складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, для проходження тесту зареєструвалися 369 562 особи, для яких створено 24 970 аудиторій у 1 522 пунктах тестування.

"Аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Цього часу, як показало попереднє тестування, достатньо, щоб усі учасники своєчасно пройшли термометрію й ідентифікацію учасників ЗНО. Просимо учасників приходити до пункту тестування в проміжок часу, зазначений у запрошенні-перепустці, дотримуватися безпечної дистанції не тільки біля входу до пункту, а й за його межами. Очікуючи допуску до пункту тестування, перебувати у затінку й уникати скупчення", - йдеться у повідомленні.

Батьків та вчителів також просять про соціальну дистанцію.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

"У разі неможливості пред'явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку "Дія" абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО", - наголосили в УЦОЯО.

У разі прибуття до пункту тестування після 10:50, учасника тестування не допустять до його складання.

Абітурієнтам порадили взяти із собою 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які можна буде покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

"Нагадуємо, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Речі, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання учасники ЗНО залишають у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування", - йдеться у повідомленні.

Ті учасники, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО, матимуть змогу зробити це під час додаткової.

"Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти", - пояснили у Центрі.