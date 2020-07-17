В Україні стали по-новому видавати права і приймати водійські іспити

Підтвердити навички керування транспортними засобами відтепер стало простіше, адже перелік необхідних для цього документів було розширено.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

"Відтепер підтвердити навички керування стало простіше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 17 липня набрав чинності наказ МВС від 22 травня 2020 року No 408, який затверджує одразу дві нові інструкції: "Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія", яка вдосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш докладно регламентує їхнє проведення, і "Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї", яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю.

Зокрема, одним із нововведень є те, що при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D. Окрім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках керування - до трьох місяців.

Також відтепер можна підтвердити навички керування транспортним засобом документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном.

"У разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії. Іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками тощо", - наголошується у повідомленні.

Уточнюється, що тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику - не менше 10 хв, на дорозі - не менше 20 хв, а загалом - не більше години. Також можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо).

"Фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення. Результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити", - наголошується у повідомленні.

Також встановлені підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів тощо).

Водночас можливе виключення наявної категорії, якщо меддовідкою вона не підтверджена, і поновлення її у разі надання нової меддовідки, якщо придатність до керування відновлена.