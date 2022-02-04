В Україні станом на 4 лютого 43 778 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19: дітей - 4 381, медпрацівників - 873

Також за минулу добу: госпіталізовано - 4 328 осіб; летальних випадків - 174; одужало - 9 497 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 4 213 675 осіб; одужало - 3 660 351 особу; летальних випадків - 100 983 проведено ПЛР-тестувань - 18 404 417.

Найбільше випадків захворювання підтвердили в цей четвер в Одеській (4136), Львівській (3791), Житомирській (3310) областях, у місті Київ (2869), Рівненській (2521) та Дніпропетровській (2115) областях.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу - 15 420 205 людей, отримали дві дози - 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу - 19 423 людини, бустерну дозу - 421 057 людей. Загалом проведено 30 589 327 щеплень.