В Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО

Завтра відкривається реєстрація на пробне тестування зовнішнього незалежного оцінювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), тестування з усіх навчальних предметів відбудеться 10 квітня 2021 року.

"Із 5 січня до 19 січня на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти буде доступною програма реєстрації охочих узяти участь у пробному ЗНО", - йдеться в повідомленні.

Щоб зареєструватися, потрібно заповнити реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Зазначається, що цьогоріч можна обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а також додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів.

"В Українському центрі оцінювання якості освіти звертають увагу, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію і не будуть використані для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладу вищої освіти", - йдеться в повідомленні.