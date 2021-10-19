В Україні створили віртуальний музей російської агресії

В Україні з'явився віртуальний музей російської агресії, на сайті проєкту зібрано інформацію про злочини Росії проти України.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, проєкт збирає і наочно ілюструє факти порушення Росією територіальної цілісності України, знайомить із 20 кейсами, пов'язаними з окупацією Криму.

"Злочини РФ проти України повинні бути зібрані, класифіковані. Їм має бути надано відповідну не тільки карну, а й історичну відповідальність", - сказав Ткаченко.

На думку міністра, російська агресія, що триває восьмий рік, заслуговує на те, щоб про неї дізнався весь світ.

На сайті в таймлайні перелічено основні події за датами від початку окупації півострова.

Також представлена карта Криму з геомітками злочинів, що відбувалися на півострові, фото- та відеоматеріали, документи, інформація про судові справи, пов'язані з окупацією українських територій, викраденнями і тортурами мирних жителів, активістів та журналістів.

На сайті можна знайти усні історії свідків масових протестів у Криму з листопада 2013 року до лютого 2014-го.

Ознайомитися з проєктом можна за посиланням.