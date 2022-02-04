В Україні створюється освітній портал для молоді з окупованого Криму

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Офіс Кримської платформи разом із партнерами працюють над створенням освітнього порталу (хабу) для молоді з тимчасово окупованого Криму.

Освітній портал розробляється у співпраці з Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та неурядовими організаціями.

Мета проекту — відновити права громадян України на освіту та працевлаштування на підконтрольній Уряду України території, надати різні освітні можливості в Україні та поза її межами.

Цей проект дозволить створити варіанти змін політик у освітній сфері та описати недоліки та вигоди кожного з них, в тому числі економічні, соціальні та процесуальні, а також представити результати на розгляд професійних спільнот та суспільства.

На веб-порталі буде міститися:

необхідна інформація щодо вступу або переведення до закладів середньої та вищої освіти; працевлаштування на підконтрольній Уряду України території

запуск грантових програм для молодих науковців, у тому числі іноземних, для проведення наукових досліджень по тематиці деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

На сьогодні Представництво та інші партнери з числа державних органів, працює над залученням додаткового фінансування для вищезгаданого проекту, ряд міжнародних партнерів вже висловили бажання щодо підтримки цієї ініціативи.

https://krym.depo.ua