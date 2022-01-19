В Україні створюють держслужбу у справах дітей: чим вона буде займатись

Кабінет міністрів України підтримав створення Державної служби у справах дітей. Ця служба буде займатися питаннями усиновлення та захисту прав дітей.

Зазначену службу пропонується утворити як центральниий орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Положення про утворення відповідного органу наберуть чинності одночасно з законом України, що визначатиме спеціальний статус, особливі завдання та повноваження Державної служби України у справах дітей, та законом щодо фінансування цього органу.