В Україні третій тиждень поспіль зменшується кількість заражень коронавірусом, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що третій тиждень поспіль в Україні фіксується зменшення кількості виявлених випадків COVID-19

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"За минулий тиждень було виявлено 70 327 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу, на відміну від позаминулого тижня, коли було 78 712. Це вже третій тиждень поспіль ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків", - сказав Степанов.

За його словами, зменшилася і кількість активних хворих.

Наразі хворіють 367 637 українців, що на 11 тис. менше, ніж було на позаминулому тижні - 378 696 осіб.