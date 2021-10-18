В Україні від коронавірусу вакцинувались 56% освітян

На сьогодні в Україні 56% освітян повністю вакциновані від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Телеграмі.

За словами очільника МОН, кількість вчителів і працівників шкіл, які отримали щеплення заради збереження свого здоров'я та здоров'я оточення, продовжує зростати.

"На сьогодні, за оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників закладів загальної середньої освіти. Повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 освітян - це 56% від загальної їх кількості", - повідомив Шкарлет.

За його словами, найвищий рівень повної вакцинації демонструють 5 областей та місто Київ: Луганська - 79,4%, Харківська - 70,9%, Черкаська - 70,9%, Полтавська - 69,4%, Київ - 67,7%, Житомирська - 66,9%.

Найбільше невакцинованих освітян лишається у школах 5 областей: Рівненської - 24,5%, Волинської - 22%, Івано-Франківської - 20,8%, Одеської - 20,1%, Львівської - 19,4%.

"Висловлюю вдячність освітянам, які попри всі складнощі нинішнього часу демонструють згуртованість і відповідальність. Сподіваюсь, темпи вакцинації серед вчителів не знижуватимуться, і вже зовсім скоро ми звітуватимемо про області, у яких вакциновано 100% освітян", - наголосив Шкарлет.

"Щодо канікул у школах. Як ви знаєте, через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19 по всій Україні МОН рекомендувало закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18 жовтня. Станом на сьогодні канікули розпочалися у 5125 закладах загальної середньої освіти України - це 35,5% від їх загальної кількості", - зауважив міністр.

Найбільше закладів, у яких канікули розпочалися сьогодні, у Харківській (99% від загальної кількості в області), Сумській (94,3%), Київській (77%), Донецькій (71,1%) та Запорізькій (65,4%) областях.

Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запропонувала Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.