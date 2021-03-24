В Україні відновлять атестацію медичних працівників - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України відновить атестацію медичних працівників, яка була припинена на період карантину. Про це сказала на брифінгу у середу заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.



"Сьогодні буде оприлюднено на сайті МОЗ наказ міністерства...Наказом передбачено відновлення атестацій, які були призупинених на час дії карантину з дотриманням всього режиму протиепідемічних заходів", - розповіла Микичак.

За її словами, МОЗ рекомендує всім атестаційним комісіям обласних департаментів та управлінь охорони здоров'я приймати документи онлайн або поштовій формі та проводити атестацію з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

В травні минулого року Міністерство охорони здоров'я підписало наказ про перенесення атестацій у 2020 році на перевірку знань і практичних навичок з присвоєння або підтвердження звання "лікар-спеціаліст", "провізор- спеціаліст" на період карантину.