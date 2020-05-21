В Україні відзначають День вишиванки

У четвер, 21 травня, в нашій країні відзначають свято, присвячене національному одягу - вишиванці. Щорічно з 2006 року День вишиванки відзначають у третій четвер травня.

Ідея святкування належить Лесі Воронюк. Вона, будучи студенткою Чернівецького національного університету, надихнулася прикладом свого одногрупника і запропонувала студентам і викладачам вибрати день і одягти вишиванки на пари. Спочатку її підтримало всього кілька десятків осіб, але незабаром свято стало всеукраїнським. Традиції святкування дня вишиванки

У цей день прийнято заміняти повсякденний одяг вишиванкою або додавати до нього традиційну вишивку. На честь свята влаштовують флешмоби та акції, наприклад, в соцмережах проводять конкурси на кращу вишиванку або фото у вишиванці.

Для наших предків вишиванка була не повсякденним, а святковим одягом. Вважається, що першим, хто вирішив поєднати вишиванку з повсякденним образом, був Іван Франко. Саме в такому вигляді він зображений на 20- гривневій банкноті.

Вишиванка була не тільки святковим одягом, але й оберегом. Орнамент, який наносили на сорочку, містив у собі певні символи, які повинні були захистити того, хто її носить, від злих духів і нещасть. Вишивку наносили на рукави і комір так, щоб вона торкалися тіла. Вважалося також, що на зворотному боці вишивки не повинно бути вузликів, оскільки вони можуть принести нещастя.

Орнаменти і стиль вишивки, фасони вишиванок у різних регіонах України відрізнялися.