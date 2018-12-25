В Україні відзначають Католицьке Різдво: історія та традиції свята

Сьогодні. 25 грудня, свої іменини святкують Олександр та Спиридон. Також у цей день святкується Різдво Христове за григоріанським календарем.

Католицьке Різдво

Католицьке Різдво - це особливе релігійне свято, яке відзначається 25 грудня в багатьох країнах світу на честь народження Божого Сина, що викупив гріхи людей своєю смертю. Це найбільше свято в католицькому світі, воно припадає на найдовшу в році ніч, коли, за віруваннями християн західного обряду, і народився Ісус Христос у Вифлиємі.

Коріння Різдва дуже глибоко йдуть в століття. Свято відноситься до древньої ще дохристиянської культури. Багато традицій приросли до цього свята ще з язичництва, адже людям було складно відмовлятися від них. Вперше про Католицьке Різдво йдеться в 4-му столітті. Зараз католицьке Різдво відзначають більше 145 країн, серед яких: Бельгія, Єгипет, Кіпр, Куба, Марокко, Нідерланди, США, Азербайджан і багато інших.

Традиції свята

Свято неймовірно важливе і грає велике значення. До свята готуються заздалегідь, а з 20 грудня починають посилено готуватися. При цьому піст і покаяння в гріхах відбувається ще за місяць, цей період називається Адвентом.

Як і в легенді, про народження Ісуса говорить перша зірка на небі ще 24 грудня, в Святвечір. Відбувається нічна служба вігілія, яка проходить дуже урочисто. Свято відзначають 8 днів з 24 грудня по 1 січня. Через кількість днів цей період називається октавою.

У ресторанах не відзначають, зазвичай проводять дні з сім'єю, а кожен день присвячений апостолам і великомученикам. Прийнято поститися і читати молитви.

26.12 - День пам'яті Св. Стефана; 27.12 - апостола Іоанна Богослова; 28.12 - Св. Безневинних Немовлят Віфлеємських;

За давньою традицією дітей католики благословляють 24-25 грудня, тому що за переказом цар Ірод убив всіх немовлят чоловічої статі.

В передостанній днем згадують про Марію та Йосипа, батьків Ісуса, а в останній день - День Пресвятої Богородиці.

За матеріалами інтернет-ЗМІ.