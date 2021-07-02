В Україні вакцинували від коронавірусу вже понад 2 млн людей - МОЗ

За 1 липня в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 вакцинували 90 959 людей. З початку вакцинації вже щеплено понад 2 млн осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Понад два мільйони людей отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19. За добу 1 липня 2021 року щеплено 90 959 людей. Одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані - 55 487 людей", - йдеться у повідомленні.

Додається, що протягом доби працювали: 572 мобільні бригади, 1546 пунктів щеплення; 22 центри вакцинації.Читайте також: ВООЗ прогнозує нову хвилю пандемії через дельта-варіант COVID-19

Водночас станом на 1 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 765 181 людина.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу - 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 766 483 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 767 613 щеплень", - резюмували у МОЗ.Читайте також: Чому в Україні низькі показники вакцинації від COVID-19. Пояснює радник голови ОП

Що відомо Станом на 2 липня в Україні зареєстровано 696 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали за добу близько 1200 осіб.

В Україні відкрили вже понад 130 центрів вакцинації від COVID-19.

Україна належить до країн із високим ризиком затяжного формування колективного імунітету і може набути його лише у 2023 році. Це пов'язано з дефіцитом вакцин і низькими темпами вакцинації.

В Україні розпочався четвертий етап вакцинації від COVID-19. Під час нього щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув'язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

ЮНІСЕФ очікує, що 20% населення України буде щеплено вакцинами, отриманими від глобальної ініціативи COVAX. Водночас у фонді закликали продовжити рутинну вакцинацію від інших хвороб.

UA: Суспільне

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