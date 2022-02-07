В Україні виріс попит на вогнепальну зброю

В Україні зріс продаж зброї та патронів. Імовірно, це сталося через небезпеку російського вторгнення на територію країни.

Люди бояться не лише військових у разі вторгнення, але набагато більше мародерів та злочинців, які користуючись нагодою, грабуватимуть будинки та машини.

За інформацією видання, найбільш популярні серед українців гладкоствольні помпові рушниці та громадянська версія автоматів Калашникова.

"За останній місяць ми помітили підвищення попиту десь на 10-15%, - каже власник магазину зброї Дмитро Коршиков. - Нам складно це сказати одразу, тому що в нашій країні отримати дозвіл на зброю – це питання не одного тижня. "

Скільки зброї зараз на руках в українців, сказати складно. За даними Офісу генпрокурора, кількість нелегальних стволів в Україні може досягати 3-5 млн, при тому що офіційно оформлені на жовтень 2021 року були 1,2 млн.

Зріс також попит на патрони, тому що всі розуміють, що у разі вторгнення докупити їх можливості не буде. Тому попит на патрони виріс, за словами Дмитра Коршикова, на 20-25%.

Ціни на гладкоствольні помпові рушниці стартують від 6-7 тис. грн. На другому місці за популярністю – автомати Калашникова.

Цивiльна версія автоматів Калашнікова не стріляє чергою, проте доступна звичайним громадянам. Її придбання коштуватиме 25-30 тис. грн. Крім того, українці купують карабіни AR-15 (від 35 тис. грн). Варто зауважити, що ціни на зброю зросли разом із курсом долара.

Більше стало також відвідувачів у тирах. Люди хочуть навчитися стріляти чи відновити колишні навички.

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