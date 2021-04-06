В Україні виявили 13 276 нових коронавірусних хворих

13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 06 квітня 2021 року.

Зокрема, захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 2 545 осіб; летальних випадків - 430; одужало - 10 240 осіб;

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 1 769 164 особи; одужало - 1 362 379 осіб; летальних випадків - 35 017; проведено ПЛР-тестувань - 8 397 586.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

12 856 людей щеплено проти COVID-19 за добу 05 квітня 2021 року в Україні.

304 680 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.