В Україні виявили 244 нових випадки коронавірусу

За добу 4 липня 2021 року в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 5, медпрацівників - 0).

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 333 осіб;

летальних випадків - 14;

одужало - 419 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР - 9 889 осіб,

методом ІФА - 1 712 осіб,

експрес-тестами - 5 750 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 237 823 особи;

одужало - 2 171 601 особа;

летальних випадків - 52 484;

проведено ПЛР-тестувань - 10 925 065.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.