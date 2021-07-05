В Україні виявили 244 нових випадки коронавірусу

За добу 4 липня 2021 року в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 5, медпрацівників - 0).
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 333 осіб;
летальних випадків - 14;
одужало - 419 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР - 9 889 осіб,
методом ІФА - 1 712 осіб,
експрес-тестами - 5 750 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 237 823 особи;
одужало - 2 171 601 особа;
летальних випадків - 52 484;
проведено ПЛР-тестувань - 10 925 065.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.