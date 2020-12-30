В Україні виявили 5 мутацій коронавірусу: Штаму з Британії не знайшли

Варіанти коронавірусного захворювання виявляють завдяки секвенуванню - процесу фіксації змін у геномі вірусу

Учені з Вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України зафіксували на території країни 5 прикладів еволюції вірусу SARS- CoV-2 з різних куточків світу, втім британської мутації не знайшли. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

"Отримані результати показали приналежність циркулюючих на території України вірусів до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю. Як і кожна інша лінія, генетична лінія В має різновиди. Так, в Україні визначено такі генетичні варіанти: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, коронавірус в Україні має здебільшого італійське та іспанське походження, також спостерігаються мутації, які ширяться країнами ЄС. Генетичний варіант B2 став найбільш розповсюджуваним, оскільки вже існує на 6 континентах світу та в 57 країнах.

Додається, що для визначення "Батьківщини" вірусу варто дослідити вибірку його зразків.

"Таке дослідження - секвенування - потрібне, щоб виявити, які штами і субтипи циркулюють на тій чи іншій географічній території, яким чином вірус розповсюджується, чи відбулися мутації в геномі вірусу, та визначити шляхи імпорту збудника - з якої країни він походить", - зазначають експерти.

Медики запевняють, що не припинять досліджувати еволюцію вірусу SARS-CoV-2, навпаки, планують її розширювати для досягнення максимальної точності.

"Також нині секвенування в Україні самостійно здійснює група наших молодих учених. Вони досліджують 200 зразків від наших громадян, що були інфіковані SARS-CoV-2 протягом червня-грудня. Дослідження має закінчитися у січні 2021 року. Результати вивчення цих зразків будуть репрезентовані Центру громадського здоров'я, а також передані до світової бази даних GISAID, де стануть доступні для міжнародної наукової спільноти", - зазначають ЦГЗ.

Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу вперше виявили у Великій Британії 14 грудня. Головною версією його появи учені визначають мутації в організмі людини через тривалу хворобу. Новий варіант COVID-19 є більш небезпечним і сильніше вражає дітей. Він швидко шириться світом, зокрема, "британський" штам вже є в Японії, Іспанії, Швеції, Пакистані, Португалії та Австралії. Остання країна, в якій був зафіксований випадок мутації коронавірусного захворювання - США. В американському штаті Колорадо на нього захворів чоловік, який не виїжджав з країни протягом останнього часу.

Західна iнформаційна корпорація

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