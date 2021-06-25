Упродовж минулої доби, 24 червня, в Україні виявили 876 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 36 дітей та 32 медпрацівники. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За даними МОЗ, госпіталізували 489 людей, одужали - 2 405. Померли 53 людини.

Протягом доби провели тестувань: методами ПЛР - 19 481, ІФА - 9 160, експрес-тестами - 17 079.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (196), Запорізькій (72), Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,23 мільйона людей, 52 234 - померли.