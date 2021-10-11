В Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні 10 жовтня зафіксували 8 832 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей - 863, медпрацівників - 78).

Про це пише UA із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Госпіталізували 2 672 особи, одужали - 2 053. 207 випадків летальні.

Протестовано методом ПЛР 23 675 людей, ІФА - 3 480, експрестестами - 24 909.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 550 089 людей, одужало - 2 292 480. 58 700 випадків летальні. Здійснено 13 277 259 ПЛР-тестувань.

Окрім цього, 10 жовтня вакциновано проти COVID-19 39 060 людей. Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані - 19 783.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу - 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 135 032. Загалом здійснено 13 683 903 щеплення.

В "зеленому списку" ЄС Україна залишиться ще на 2 тижні.



