У четвер, 6 серпня, в Україні вперше провели операцію з трансплантації підшлункової залози.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

За його словами, за день зробили три операції: з пересадки серця, з пересадки нирки і з пересадки підшлункової залози і нирки.

Степанов підкреслив, що питання розвитку системи трансплантації є пріоритетним для Міністерства охорони здоров'я.

"За два-три роки хочемо отримати трансплантаційну незалежність, щоб ми наших громадян не відправляли за кордон", - пояснив міністр.

Рада прийняла Закон про трансплантацію 17 травня 2018 року. Він передбачає презумпцію незгоди. Це означає, що вилучення органу для трансплантації після смерті можливе тільки в разі письмової прижиттєвої згоди донора.

В кінці 2019 року в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що одним з ключових напрямків роботи відомства стане запуск системи трансплантації.

У січні 2021 року планують запустити Єдину систему трансплантації.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в перелік медустанов, які можуть проводити трансплантацію, додали ще 12 - дев'ять з органної трансплантації і три з трансплантації кісткового мозку.