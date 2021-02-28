В Україні всі охочі протягом року вакцинуються від коронавірусу - Шмигаль

Протягом 2021 году, в Україні всі охочі зможуть вакцинуватись від коронавірусу.

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна має контрактів на понад 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо перемовини. Усі охочі протягом цього року зможуть отримати вакцину, адже це - наш шлях повернення до звичного життя. Крім того, Мінцифри й МОЗ анонсували запуск із наступного тижня нового проекту, який дасть можливість записатися до листа очікування на вакцинацію через застосунок або вебпортал Дія. Це допоможе уникнути черг і заповнення зайвих папірців", - повідомив прем'єр.

Він нагадав, що в Україні роблять щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford, що виготовляється на потужностях індійської компанії Serum Institute. Загалом в країні вакцинували вже 3141 особу.у.