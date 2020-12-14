В Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Сьогодні, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Історія дня ліквідатора наслідків на ЧАЕС

День ліквідатора нерозривно пов'язаний з техногенною катастрофою 1986 року, подібної до якої за масштабами і наслідками ще не бачив світ.

Трагедія на ЧАЕС сталася вночі 26 квітня 1986 року і її вважають найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Саркофаг над зруйнованим енергоблоком закінчили зводити 30 листопада, а 14 грудня 1986 року було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Цю дату і взяли за основу Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Вона була затверджена указом президента України від 10 листопада 2006 року.

Аварія на ЧАЕС: що відомо

Катастрофа сталася під час експерименту, який повинен був підвищити безпеку електростанції в аварійній ситуації. Тест повинен був показати, як довго після можливого збою завод зможе виробляти енергію для своєї власної роботи. Тривалість експерименту була запланована всього на хвилину.

У дослідницьких цілях багато з нормально працюючих систем безпеки були відключені.

На початковому етапі для мінімізації наслідків величезного викиду радіоактивних речовин до робіт залучалися військовослужбовці строкової служби. З літа 1986 і далі величезний обсяг робіт виконували залучені військові запасу та вільнонаймані працівники. За неповними даними, через чорнобильський майданчик пройшли понад 600 тисяч осіб. Працювали вахтовим методом - приїздили одні, отримували максимально допустиму дозу радіації та їхали назад. На зміну їм прибували інші.

За різними даними, лише за один місяць після Чорнобильської катастрофи від отриманого опромінення загинуло від 30 до 200 пожежників і працівників АЕС.

Задля запобігання розповсюдженню радіації наприкінці 1986 року зруйнований реактор й накрили спеціальним "саркофагом".