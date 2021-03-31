В Україні введуть електронний військовий квиток, - Міноборони

В Україні впроваджуються проекти по цифровізації процесів військового обліку. В їх рамках буде введено Е-військовий квиток. Про це повідомляє APnews з посиланням на заяву міністра оборони України Андрія Тарана.

"Настав кінець ери військкоматів. Замість них в Україні будуть діяти територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно- територіального устрою держави. У разі загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведено лічені дні, що відповідає вимогам "Стратегії воєнної безпеки України", - сказав міністр.

Як уточнив Таран, наразі Міноборони вже створило Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.

"Створено Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних і розпочато проекти з цифровізації процесів військового обліку: Е-реєстрація, Е-військовий квиток, Е-транспорт, Е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили Збройні Сили, а й дали інструменти для впровадження змін в інших складових сектору безпеки і оборони, а й держави в цілому", - додав Андрій Таран.

APnews

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